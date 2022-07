“A chi ci dice se andremo sotto gli ombrelloni a rompere i coglioni alla gente diciamo che noi partiamo dall’idea che molti italiani non ci sono quest’anno sotto gli ombrelloni perché non ci sono le condizioni”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, che nella relazione della direzione, a Roma, ha parlato dell’imminente campagna elettorale e di come si organizzerà il partito.