L’infortunio di Paul Pogba ha complicato non poco le cose a Massimiliano Allegri che ora è in cerca di un sostituto del centrocampista francese. Mercoledì 27 luglio nell’amichevole contro il Barcellona il tecnico livornese sta pensando di schierare dal primo minuto Matias Soulé. Il 19enne argentino è approdato alla Juventus nel gennaio 2020: arriva dal Vélez e per firmare con i bianconeri ha rifiutato un contratto da professionista con il club di Buenos Aires. Aveva iniziato la sua carriera al Kimberley, formazione minore della capitale argentina dove è rimasto sei anni prima di approdare al Vélez. Il calciatore è legato alla Juve con un contratto fino al 2024 con opzione fino al 2026.

Nel primo anno con i bianconeri under 19, Soulé ha segnato cinque gol in 30 presenze. Il 24 luglio 2021 ha esordito con la prima squadra in un’amichevole con il Cesena, segnando anche un gol. Il giovane mancino ama giocare da ala destra ed è stato finora impiegato nel reparto offensivo. È dotato di un buon dribbling, fornisce spesso assist ai compagni ed è abile nei calci di punizione. Viene anche paragonato ad Angel Di Maria con il quale ha già avuto modo di scambiare qualche battuta durante questa tournée statunitense.

Ma Allegri, non nuovo a queste mosse, studia per lui un futuro diverso. L’idea del tecnico bianconero, che lo ha già impiegato nell’amichevole con il Chivas, è fargli cambiare posizione: lo aveva già provato a centrocampo in coppia con Locatelli e McKennie. Ora è pronto a dargli fiducia con il Barcellona.

La tournee americana dirà se l’esperimento possa avere un buon esito. La certezza per il campionato si chiama invece Adrien Rabiot: il francese attualmente si trova a Rovetta, in provincia di Bergamo, in ritiro con l’under 23. Era a un passo dall’addio, ma l’infortunio di Pogba ha stravolto il mercato bianconero: adesso Rabiot rientra a pieno titolo nelle rotazioni del centrocampo, almeno fino al recupero del connazionale. Di conseguenza, la Juve lo vuole tenere a Torino.