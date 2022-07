Un incendio è divampato intorno alle 17 di questo pomeriggio nella zona di Castel Fusano, area sud di Roma. In base a quanto si apprende le fiamme sono partite all’altezza del civico 176, nei pressi del camping Roma Capitol. Al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco, sul posto anche la polizia e i volontari della Protezione civile. In base a quanto si apprende i vigili del fuoco stanno cercando di evitare che le fiamme coinvolgano una parte del campeggio Country club, dove si trovano diverse strutture in legno.