“Franceschini e Speranza, a un certo punto, hanno esagerato. Quando hanno visto, la mattina, che Salvini non avrebbe votato la fiducia, hanno preso Conte da parte e gli hanno detto: ‘È il tuo momento’. In pratica volevano convincerlo a votare la fiducia per fare un Conte ter a guida Mario Draghi“. A parlare è Matteo Renzi, che dal palco di Manduria, intervistato da Bruno Vespa, ha svelato un retroscena della crisi (e della caduta) di governo. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha smentito però la ricostruzione fatta dal leader di Italia viva.

