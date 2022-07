Una donna di 79 anni è stata morsa al collo dal cane di famiglia. L’anziana è originaria di Montereale Valcellina (Pordenone) ed è stata azzannata da uno Staffordshire Bull Terrier di circa un anno. A quanto emerso le sue condizioni, inizialmente molto gravi, stanno migliorando.

L’aggressione si è verificata intorno alle 7 di ieri, 22 luglio, all’interno di un’abitazione. Il marito è subito intervenuto in soccorso all’anziana ed è riuscito ad allontanarle l’animale per poi chiamare il numero di emergenza 118. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che, su disposizione della procura di Pordenone, hanno sequestrato l’animale. Al momento il cucciolo si trova nel canile comunale, mentre gli agenti stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda e il motivo per cui il cane si sia accanito contro la proprietaria. La 79enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Pordenone, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La donna è migliorata, ma avrà almeno 60 giorni di prognosi, il morso si è fermato a un solo cm dalla giugulare.