Barca in fiamme questa mattina, venerdì 22 luglio, nelle acque al largo dell’isolotto Li Galli, tra Capri e Positano: in soccorso sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Sorrento e quelli dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Nessun ferito. L’sos è stato infatti subito raccolto e sono state tratte in salvo tutte le otto persone a bordo dell’imbarcazione. Molta attenzione è stata fatta per scongiurare la fuoriuscita di carburante con il conseguente inquinamento dell’area protetta di Punta Campanella. L’incendio è stato spento dai lanci d’acqua dell’elicottero dei vigili del fuoco di Salerno.