“Al di là dei nomi, quello che si sta delineando è un’area di unità nazionale che si contrappone sicuramente a Conte e a Salvini ma anche a una destra che ha scommesso per far cadere questo Governo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando, con i giornalisti a margine di un incontro all’Interporto di Nola. “Credo che gli italiani presenteranno un conto salatissimo a Salvini e Conte per quello che hanno fatto. Peccato però che, per via della loro decisione e dell’instabilità che hanno creato, anche Salvini e Conte stanno presentando un conto salato agli italiani, perché nei prossimi mesi, quando aumenteranno ulteriormente bollette e costi della benzina, sappiamo benissimo di chi è la colpa”