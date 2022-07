Si tratta della prima stretta di mano tra Mosca e Kiev dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Ed è una stretta di mano fondamentale quella sullo sblocco del grano ucraino perché restituisce ossigeno ai coltivatori e all’economia del Paese, ma anche agli Stati dipendenti dalle sue forniture, oltre a evitare una crisi alimentare di livello globale. In attesa dell’ufficialità, a Istanbul, in Turchia, alla presenza dei vertici dell’esecutivo di Ankara e del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è già arrivato il ministro della Difesa della Federazione, Serghej Shoigu. E iniziano a circolare anche i primi particolari sui termini dell’accordo: innanzitutto sulla creazione di corridoi sicuri da Odessa e altri due porti sotto controllo dell’Ucraina, secondo quanto riferiscono fonti informate citate dalla Tass. L’intesa non prevede inoltre scorte militari per le navi che trasporteranno il grano.

Una notizia che fa rifiatare anche i mercati, con il prezzo delle materie prime collegate all’intesa che torna a calare. Il grano tenero viene scambiato a 784,5 dollari per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia (-2,64%), come lo scorso 16 febbraio. Analoga la dinamica del grano duro (-2,32% a 841,25 dollari per 5mila staia), poco sotto la chiusura dello scorso 18 febbraio.

Prima ancora dell’ufficialità, arriva il commento del Cremlino che considera l’accordo sul grano “importante perché i canali di approvvigionamento del mercato globale dovrebbero essere sbloccati a causa dell’incombente crisi alimentare”.