La Roma avrebbe escogitato un modo davvero curioso per annunciare sulle proprie pagine social l’imminente arrivo di Paulo Dybala. Secondo quanto racconta Cronache di Spogliatoio, citando il giornalista Andrea Fabiani, i giallorossi nei giorni precedenti l’ufficializzazione dell’argentino, hanno pubblicato post che contenevano un messaggio in codice: la lettera inziale della didascalia di 11 pubblicazioni andrebbe infatti a comporre il nome “Paulo Dybala“. La tattica sarebbe stata messa in atto sul profilo Twitter in inglese della società: scorrendo i tweet, non è possibile risalare all’esatta cronologia. La prova della nuova strategia di comunicazione è però negli screenshot pubblicati da Cronache di Spogliatoio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRONACHE DI SPOGLIATOIO (@cronache_di_spogliatoio)