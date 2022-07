Un intervento breve con una richiesta finale, porre “la fiducia sulla proposta presentata dal senatore Casini”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha risposto a Palazzo Madama ai senatori, toccando alcuni temi trattati negli interventi. “Perché il governo non è entrato nello Ius Soli, nella cannabis, nel ddl Zan? Perché il governo ha deciso di non intervenire – per la sua natura di governo fondato su un’ampia coalizione – su temi di origine parlamentare”, ha spiegato il premier. “Sul salario minimo ho detto quello che dovevo dire, c’è una proposta della commissione europea, abbiamo aperto un tavolo con i sindacati e Confindustria, continueremo la discussione qualunque sia la vostra decisione oggi”, ha proseguito Draghi, rivolgendosi in particolare al senatore M5s Licheri. Parlando del Superbonus ha proseguito: “Il problema sono i meccanismi di cessione. Chi li ha disegnati senza discrimine o discernimento? Sono loro i colpevoli di questa situazione per cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti”. Ecco l’intervento integrale.