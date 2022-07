Tagliare i giorni di isolamento per chi è infetto? Novità in vista sulla quarantena Covid. Nel governo si lavora a nuove regole – meno rigide – per i positivi. Regole che saranno contenute in una circolare del ministero della Salute. Anche se la circolazione di Sars Cov 2, con la contagiosissima variante Omicron 5, preoccupa. Ieri, per la prima volta da marzo, i morti sono stati 176.

Tra le ipotesi al vaglio la possibilità di uscire dall’isolamento anche prima dei 7 giorni minimi – se in assenza di sintomi – con un tampone negativo. Gli asintomatici potrebbero eseguire il test già dopo 48 ore e, in caso di esito negativo, tornare subito liberi di uscire. Si starebbe anche pensando di ridurre la durata massima dell’isolamento, dagli attuali 21 a 10-15 giorni. L’arrivo della circolare non è imminente: serviranno ancora giorni per definire il nuovo quadro normativo, che deve essere basato il più possibile su evidenze scientifiche.

Il governo mantiene la linea della prudenza, anche se proprio Andrea Costa, sottosegretario alla Salute si augura che la circolare “arrivi presto, perché questo significherebbe veramente arrivare a una convivenza con il virus. Convivere” con il virus “significa che, di fronte a positivi senza sintomi, si possa ridurre la quarantena e addirittura andare al lavoro, magari con una semplice mascherina, anche Ffp2. Altrimenti rischiamo di bloccare nuovamente il Paese”.

Prima di dare una sforbiciata al periodo di isolamento delle persone positive al Covid “dobbiamo far passare la nottata” secondo Fabrizio Pregliasco. “Stringiamo i denti e aspettiamo il calo effettivo della curva” di questa ondata estiva, “ancora 3 o 4 settimane”, dice all’Adnkronos Salute il docente di Igiene dell’Università Statale di Milano. Poi, “passata la nottata”, via libera a una quarantena ‘light’, concorda Pregliasco. “Nel momento in cui questa onda andrà a ridursi, e ormai probabilmente ci siamo – sottolinea il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – io credo che quanto prospettato abbia un senso, nell’ottica di una convivenza con questo virus” che continuerà a dar segno di sé, “e quindi di una progressione della gestione della sua circolazione”.