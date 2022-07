A Toronto il nuovo idolo si chiama Federico Bernardeschi. L’ex juventino è arrivato in Canada, si è preso la maglia numero 10 e ha conquistato i tifosi ancor prima di esordire nella Mls. Innanzitutto il look: pantaloni larghi e camicia, tutto in bianco. Poi l’urlo: “All in one” urlato al microfono davanti ai fan. Infine il balletto, sempre davanti ai sostenitori che lo hanno accolto con la stessa emozione già dimostrata per l’arrivo di Lorenzo Insigne.

“La Mls è stata una scelta, perché avevo anche opportunità in Italia, molte squadre. Ho deciso io, avevo terminato un percorso: in Italia ho vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, e anche con la Nazionale”, ha detto Bernardeschi. Dopo essere rimasto senza contratto, ha ascoltato le offerte ma alla fine ha ceduto alle sirene del Nord America. Il Toronto Fc potrà schierare lui, Insigne e pure Criscito. Il derby italiano sarà con il Los Angeles di Giorgio Chiellini: “Giorgio è il mio fratellone, lo adoro, è stato il mio capitano in Nazionale e alla Juventus. Ma quando giocherò contro di lui, segnerò“, ha commentato Bernardeschi in conferenza stampa, facendo ridere tutti i cronisti presenti.