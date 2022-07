Il 48% degli italiani ha ancora fiducia in Mario Draghi, che dopo un anno e mezzo perde 10 punti percentuali di gradimento, e il 42% crede nel suo esecutivo. È quanto rilevato da Antonio Noto, analista e presidente della Noto Sondaggi, che, ai microfoni di “Effetto giorno”, su Radio24, spiega la percezione degli italiani alla vigilia delle comunicazioni di Mario Draghi sul destino del suo governo.

Noto, però, puntualizza che è fisiologica una perdita di consenso dopo oltre un anno di esecutivo: “Innanzitutto, Draghi non ha perso 10 punti in questi giorni, ma per strada, cioè nel corso di un anno. In più, un livello di fiducia pari al 48% resta alto e al di sopra del gradimento standard dei presidenti del Consiglio precedenti. Solo Berlusconi a un certo punto raggiunse il 62% di fiducia. Prodi arrivò al 58%, ma anche per loro fu una parentesi ed entrambi videro calare i consensi. Teniamo anche presente che mediamente i governi degli anni scorsi avevano un grado di fiducia che non andava oltre il 40-42% e quando andavano sotto il 30%, poi si sono dimessi”.

Circa il sentiment generale degli italiani sulla situazione politica, Noto rivela: “Partiamo dal presupposto che gli italiani sono distanti dalla politica: solo il 10% degli italiani segue giornalmente o periodicamente le vicende politiche. Questo vuol dire che questa crisi di governo non ha destato molto interesse negli italiani, perché loro badano più ai dati di fatto. Se domani, come è poco probabile, non ci sarà più Draghi, forse gli italiani prenderanno in seria considerazione quello che si dovrà fare in futuro – conclude -Ma se oggi chiediamo agli italiani il loro riscontro su quello che sta accadendo, la loro risposta è che è solo un gioco di palazzo e che alla fine si metteranno d’accordo. Se sarà così, come pare, questa crisi sarà un ulteriore tassello che acuisce la lontananza degli italiani dalla politica e dalla classe politica, che invece pensa di essere al centro della discussione, quando nella realtà non lo è”.