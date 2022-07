“Quando un premier, su nove punti importanti del Paese, non risponde, a fronte di un anno dove ha ritoccato le riforme e ha permesso ad alcuni ministri di insultare il Movimento 5 stelle, allora la vedo un po’ dura”. Sono le parole di Francesco Silvestri, deputato del M5s, all’uscita da Montecitorio. “Nuovi scissionisti? La linea politica si fa con la maggioranza, conta il messaggio politico non quanti siamo. Si riduce il gruppo parlamentare ma non la forza delle battaglie che porteremo, vogliamo solo delle risposte”.