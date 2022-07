Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha trascorso la notte tra domenica e lunedì al policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero, secondo quanto si apprende, è stato necessario per una “intossicazione alimentare”. Lunedì mattina, dopo la nottata trascorsa in ospedale per precauzione, l’ex premier è stato dimesso. Per tutta la giornata di ieri, con una pausa pomeridiana, il leader 5 stelle è stato collegato su Zoom per l’assemblea congiunta di deputati e senatori M5s.