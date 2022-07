L’addio di Matthijs De Ligt alla Juventus è ormai ufficiale: il difensore olandese ha già posato con indosso la nuova maglia del Bayern Monaco, che ha annunciato l’ingaggio del 22enne anche sui social network. La chiusura dell’operazione era ormai nota, ma nel giorno dei saluti i tifosi bianconeri si possono già consolare: la Juve ha bruciato sul tempo la concorrenza dell’Inter ed è pronta a chiudere la trattativa con Gleison Bremer. L’accordo con il Torino è stato definito e manca solo la firma del 25enne brasiliano sul nuovo contratto.

Con questa doppia operazione la società bianconera è riuscita così a colmare il buco che De Ligt avrebbe lasciato nel reparto difensivo, mettendo anche da parte un tesoretto per operazioni future. La Juventus infatti ha comunicato che il Bayern Monaco pagherà in tutto 67 milioni di euro, oltre a vari bonus legati agli obiettivi raggiunti che possono far lievitare la cifra dell’operazione fino a un massimo di altri 10 milioni.

Non sono invece ancora definitive le cifre dell’acquisto di Bremer, ma secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri hanno messo sul tavolo 40 milioni di euro, oltre a 7 milioni di bonus. Solo questa cifra infatti ha permesso alla Juve di battere la concorrenza dell’Inter che – seppure in attesa di chiudere l’operazione Skriniar al Psg – era già arrivata a offrire 30 milioni di euro più il cartellino del 19enne Cesare Casadei. Più dei numeri, però, ha prevalso il tempismo: la cessione di De Ligt ha permesso ai bianconeri di chiudere per Bremer, che ora avrà il compito di confermare le prestazioni messe in mostra nell’ultima stagione con il Torino.