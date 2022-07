Fratelli d’Italia si conferma primo partito in Italia con il 23,8% (suo massimo storico nelle rilevazioni), seguito dal Partito Democratico al 22,1%. E sono gli unici due partiti che aumentano i consensi rispetto alla settimana scorsa: rispettivamente +0,3% per il partito di Giorgia Meloni e +0,4% per il Pd di Letta. Con il segno meno, invece, tutti gli altri maggiori partiti. E’ quanto viene fuori dall’ultimo sondaggio di SWG per La7.

La Lega di Matteo Salvini si conferma terza forza politica con il 14% ma segnando il calo di gradimento più alto, -0,5% rispetto alla precedente rilevazione. In calo anche il Movimento 5 stelle all’11,2% (-0,3%). Segue Forza Italia al 7,4% (-0,4%) e Azione +Europa al 4,9% (-0,2%). A chiudere il quadro Verdi e Sinistra Italiana al 3,8% (-0,1%); Italia Viva di Renzi al 2,7% (+0,1%) incalzata da Italexit di Paragone al 2,5% (+0,3%); Mdp Articolo 1 al 2,3% (+0,1%) e stabile all’1% Noi con l’Italia di Lupi.

Swg ha interpellato il suo campione di cittadini anche su due domande sulla crisi di governo. Alla prima “Rispetto all’attuale situazione sarebbe preferibile che…” il 50% degli intervistati ha risposto che “il governo Draghi rimanga in carica“. Rispondono così l’86% sono elettori Pd, il 48% del M5s, il 46% della Lega, il 44% dei Forza Italia e il 39% di Fratelli d’Italia. Solo il 26% risponde che “si vada il prima possibile alle elezioni“. Sono il 44% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 42% di quelli della Lega, il 39% di Forza Italia, il 35% degli elettori del Movimento 5 stelle e solo il 5% di quelli del Pd. Infine l’8% del campione intervista sarebbe favorevole alla “formazione di un nuovo governo” mentre il 16% risponde “non saprei”.

“Di chi è la responsabilità della crisi?” è la seconda domanda. Per il 59% degli intervistati è di Conte e del Movimento 5 stelle. Di questo parere sono l’88% degli elettori del Pd, l’87% di quelli di Fratelli d’Italia, il 69% degli elettori di Forza Italia e il 66% dei leghisti. Solo il 25% degli elettori 5 stelle punta il dito contro Conte. Che sia “Colpa di Draghi” lo pensa il 17% del campione e il 49% degli elettori M5s.