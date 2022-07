Era partito a marzo, zaino in spalla e tenda, per un viaggio a piedi attraverso l’Africa per raggiungere Addis Abeba, capitale dell’Etiopia e città di origine del padre. Ma dal 4 luglio di lui non si hanno più notizie. Aroun Belachew, 26enne residente a Gubbio, dopo il suo ultimo post sui social, non ha più comunicato né con la madre né con gli amici. La paura aumenta anche perché nel suo ultimo contatto, come spiega il Comune di Gubbio sulla sua pagina Facebook, ha fatto sapere di essere stato derubato del cellulare e del denaro che aveva con sé.

“Il vicesindaco Tasso, dopo un confronto con persone vicine alla famiglia – si legge nella pagina social del Comune – questa mattina si è attivato attraverso i canali istituzionali per chiedere aggiornamenti sulla vicenda e sulla sorte del ragazzo eugubino, per il quale la famiglia e l’intera comunità sono ogni giorno più in ansia“. Sulla sua sparizione lavora la Farnesina, mentre gli amici e i parenti sui social chiedono a chiunque sia entrato in contatto con lui di informare loro o le autorità per rintracciare il prima possibile Aroun.