Cascate, fiumi lungo le pareti e il ghiacciaio che si scioglie a una velocità mai vista. Ci troviamo nella riserva dell’Adamello, in particolare sul Mandrone. Nel video girato dall’azienda Elimast, in elicottero, si vede come le alte temperature di questi giorni stiano modificando la natura del ghiacciaio.

Video Facebook/Elimast