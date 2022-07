“Per me vale solo quello che dice Draghi, vedo la stampa seguire i 5 Stelle, le sue riunioni. Lui ha nella sua reputazione l’asset più forte nella sua persona. Per questo io credo che lui abbia fatto bene a dimettersi dopo il dibattito al Senato. Non poteva fare finta di niente, ma per la sua reputazione non può lasciare il Paese a metà del guado”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo a un incontro con la stampa estera.

“Io sono speranzoso e anche ragionevolmente ottimista sul fatto che la crisi possa rientrare, perché penso che nessuno né a Roma né a Bruxelles abbia bisogno di un’Italia debole”, ha aggiunto, sottolineando il suo appello alla “responsabilità” a Mario Draghi.