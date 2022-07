Si stanno verificando “importanti cadute di pietre” lungo la via normale francese al Monte Bianco, “di giorno e di notte”. Il disagio riguarda, in particolare, il tratto nei pressi del rifugio di Gouter. Per questo le autorità d’oltralpe raccomandano agli alpinisti, intenzionati a compiere l’ascesa, di “differirla temporaneamente“. “Pericolo di morte” ha scritto in un post Jean-Marc Peillex, il sindaco di Saint-Gervais-Les-Bains (Francia). Le guide alpine francesi di Saint-Gervais-les-Bains e di Chamonix-Mont-Blanc hanno provveduto a sospendere l’ascensione lungo questo itinerario: è un tratto particolare perché è considerato meno impegnativo rispetto alle altre vie di salita e, per questo, è più frequentato.

Secondo gli esperti, le precipitazioni di pietre sono dovute alla siccità: “A causa delle condizioni climatiche eccezionali e della siccità, si stanno verificando importanti cadute di pietre. Le precipitazioni riguardano in particolare gli orari più frequentati, ovvero la mattina presto” ha scritto in una nota la prefettura dell’Alta Savoia (Francia) insieme al comune di Saint-Gervais-les-Bains. “La decisione di sospendere le scalate va accolta con favore” hanno concluso. Una misura precauzionale da rispettare, specialmente in seguito ai tragici avvenimenti che hanno recentemente interessato la Marmolada, dove un ampio seracco di ghiaccio si è staccato e ha travolto numerosi alpinisti.