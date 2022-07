Kalidou Koulibaly sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Il difensore senegalese, conteso da mezza Europa, ha accettato la proposta del club londinese e ha lasciato Napoli. Il giocatore è già atterrato a Londra e oggi, giovedì 14 luglio, sosterrà le visite mediche. Il difensore ha firmato un contratto di 4 anni a 10 milioni di euro a stagione. Per il suo cartellino, che scadrà il prossimo anno, i blues sborseranno 38 milioni più di 2 bonus, spiega La Gazzetta dello Sport: si arriva così a un totale di 40 milioni, che soddisfano la richiesta iniziale di Aurelio De Laurentis.

La partenza del senegalese provoca un effetto domino sulla Serie A. Koulibaly era il difensore individuato dalla Juventus per sostituire Matthijs De Ligt, a un passo dal Bayern Monaco. Ora i bianconeri potrebbero mettere nel mirino Gleison Bremer. Il difensore del Torino, però, è anche un obiettivo dell’Inter che è in cerca di un rimpiazzo per Milan Skiniar che si avvicina sempre più al Paris Saint-Germain. Al tempo stesso tempo, in caso di arrivo dello slovacco nella Ville Lumière, Presnel Kimpembe sarebbe in uscita. Il centrale francese piace alla Juve che potrebbe pensare di acquistarlo in alternativa a Bremer per coprire il buco lasciato da De Ligt. E poi c’è ovviamente il Napoli: come farà a rimpiazzare il suo top player?