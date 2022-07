Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore della Reggina, che disputerà la Serie B. La squadra di Reggio Calabria ha da poco cambiato gestione e ora, guidata da Felice Saladini, ha scelto l’ex attaccante del Milan come propria guida tecnica. Inzaghi, dopo aver scritto pagine importanti della storia rossonera da giocatore, da allenatore ha già vinto il campionato cadetti nel 2019/2020 con il Benevento. Ora è pronto per questa nuova esperienza dopo che lo scorso anno ha guidato il Brescia.

Il contratto firmato dall’ex azzurro è di tre anni. “Ringrazio Pippo Inzaghi – ha dichiarato il proprietario del club – per aver deciso di far parte del nostro progetto. Stiamo mantenendo sia le promesse sia i principi che avevo annunciato quando ho rilevato la società, meno di un mese fa. Intorno alla nuova Reggina si stanno raccogliendo le forze migliori della città e dello sport. Un progetto solido basato su molto lavoro, fatti concreti e tantissimo entusiasmo”

Inzaghi, che compirà 49 anni ad agosto, ha vinto tre scudetti (due col Milan e uno con la Juventus), una Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana. In ambito internazionale è stato tra i protagonisti della vittoria di due Champions League del Milan, con cui si è laureato anche campione del mondo di club, due Supercoppa Uefa e una Coppa Intertoto. Con la maglia della Nazionale ha vinto l’Europeo Under 21 e il Mondiale del 2006 in Germania. Nella carriera da allenatore ha guidato le giovanili del Milan, vincendo il Torneo di Viareggio, poi la Primavera rossonera e la prima squadra. Dopo aver vinto la LegaPro con il Venezia, ha allenato Bologna, Benevento e Brescia.