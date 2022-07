“Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del Movimento 5 stelle di non votare la fiducia al Dl Aiuti crea una situazione che cambia lo scenario politico. Noi prendiamo atto di questa scelta. Non è la nostra scelta: è una scelta che ci divide”. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante un punto stampa davanti a Palazzo Marino a Milano. “Noi voteremo convintamente la fiducia al Dl Aiuti perché lì dentro ci sono tante cose importanti, buone e positive per gli italiani”, ha aggiunto.