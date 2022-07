“Sono due settimane che il Movimento 5 stelle ricatta e minaccia il governo e tiene in ostaggio il Paese. Dal punto di vista dell’irresponsabilità hanno già dato ampia dimostrazione. Vediamo se irresponsabilità porterà al voto, Forza Italia non ha paura è pronta”. Così la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli entrando al Senato per il voto di fiducia.