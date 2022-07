Un uomo è morto precipitando dai piani alti del Palazzo di Giustizia di Milano. A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti al lavoro negli uffici giudiziari. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che indagano sull’accaduto. L’uomo è precipitato nel cortile interno del Tribunale, dove sono arrivati il pg di Milano Francesca Nanni, il procuratore Marcello Viola e i procuratori aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco, insieme alle forze dell’ordine. L’area è stata transennata.

I carabinieri hanno chiuso il bagno delle Cancellerie del ufficio gip, che si trovano al settimo piano, dalla cui finestra un testimone ha visto cadere l’uomo. “È una persona estranea all’ambiente giudiziario. Al momento l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma sono in corso delle verifiche, anche per capire da quale piano sia precipitato. Sembrerebbe dal settimo. Abbiamo appena avuto le sua generalità” ha detto Viola. L’uomo aveva un tesserino da avvocato e si sarebbe suicidato per motivi economici. Nel biglietto trovato, la vittima farebbe riferimento a problemi di carattere economico e personali.