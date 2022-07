Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 110.168 nuovi casi di Sars-Cov-2 tra i 410.435 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi del 26,8%, in linea con gli ultimi giorni. I morti segnalati nel bollettino sono 106. Ancora in aumento i posti letto occupati nei reparti di area medica e in terapia intensiva: +102 nel primo caso e +13 nel secondo in un giorno da 59 ingressi.

Nei primi tre giorni della settimana, rispetto alla precedente, la circolazione virale diventa ancora più intensa, seppur con una crescita meno forte: da lunedì ad oggi sono stati 290.891 le positività accertate, circa 14.500 in più delle 276.342 degli stessi tre giorni della scorsa settimana, quando furono 74mila in più della precedente. Il picco, quindi, potrebbe essere vicino.

Gli attualmente positivi ad oggi sono 1.391.890: in 1.381.676 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 9.826 pazienti Covid sono ricoverati nei reparti ordinari e altri 388 in rianimazione. Dall’inizio della pandemia, i casi accertati sono 19.778.911. I guariti o dimessi sono 18.217.525, mentre 169.496 contagiati hanno perso la vita. La Lombardia ha registrato 15.185 nuove infezioni restando la regione con il maggior incremento giornaliero, seguita dalla Campania (12.700), dal Veneto (10.885) e dal Lazio (10.062).

L’Emilia Romagna ne riporta invece 9.685, la Sicilia 8.425 e la Puglia 8.253. Oltre 5mila positività anche in Piemonte (6.083) e Toscana (5.696). Tutte le altre regioni – eccezion fatta per Molise, Valle d’Aosta e le Province autonome di Bolzano e Trento – ne riportano almeno mille.