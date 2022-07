Due teste di maiale mozzate e un biglietto con minacce sono stati trovati questa mattina davanti alla casa e allo studio legale del presidente dell’U.S. Lecce, l’avvocato Saverio Sticchi Damiani. Sull’accaduto indagano gli agenti della Questura e i carabinieri. La prima testa mozzata, ancora sanguinante e contenuta in una busta, è stata scoperta questa mattina dal custode del palazzo dove Sticchi Damiani lavora. Sempre davanti allo studio legale è stato ritrovato anche un biglietto.

Non è ancora chiaro quali siano le ragioni dell’intimidazione mafiosa, spiega il Corriere del Mezzogiorno. Gli investigatori sono al lavoro per capire se sia connesso alla sua attività da avvocato o al ruolo di presidente del Lecce, che da questa stagione torna in Serie A. Sticchi Damiani proprio oggi, martedì, aveva in programma di raggiungere la squadra giallorossa a Folgaria, dove è in corso il ritiro precampionato.