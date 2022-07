Ha trovato una borsa abbandonata piena di contanti e oggetti d’oro a Napoli, così si è dato da fare in ogni modo per rintracciare i proprietari che l’avevano smarrita. Protagonista del gesto un commerciante, Pino Mobilia, titolare di un negozio di intimo della zona di via Santa Teresa degli Scalzi. A raccontare la storia è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli: Mobilia, racconta, ” decide di agire prima che qualche furbetto possa impossessarsi del malloppo: così esce dall’esercizio, prende la borsa, la apre e effettivamente al suo interno trova numerose banconote, oltre ad oggetti in oro”.

All’interno della borsa, secondo la ricostruzione di Borrelli, c’erano anche i documenti del proprietario. Così Mobilia comincia la sua ricerca: si fa prestare uno scooter e assieme ad un amico raggiunge l’indirizzo riportato sui documenti ritrovati. “Arrivati sul posto – continua Borrelli – trovano però solo una bambina che chiama i genitori e dice che non hanno perso nulla. Ma Pino non si scoraggia, mostra ai vicini il documento del proprietario della borsa e questi subito lo riconoscono affermando che si tratta di una famiglia di stranieri, onesti lavoratori, e che sono anche in attesa di un altro figlio, però non abitano più lì da qualche tempo”.

Secondo la ricostruzione, il commerciante è quindi ritornato sul posto e ha provato a chiedere se qualcuno conoscesse queste persone. Con l’aiuto del personale delle Poste è finalmente riuscito a ridare tutto ai legittimi proprietari. La famiglia che aveva smarrito la borsa ha spiegato che si trova in una situazione difficile e, per sicurezza, preferisce portare con sé tutti i propri averi. Non si sentono sicuri in casa e hanno paura che qualcuno possa entrare in casa e rubarglieli. “Questa storia rompe molti degli stereotipi che attanagliano la nostra città. Una vicenda che racconta di grande onestà, senso civico e soprattutto rispetto verso gli altri” ha commentato Francesco Borrelli.