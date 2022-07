Davide Carnielli, 30enne consigliere comunale di Fornace (Trento), rimane in condizioni critiche in terapia intensiva. Era fra gli alpinisti travolti dalla frana della Marmolada la scorsa domenica. A dare notizia delle sue condizioni è L’Adige. Conferma arriva, inoltre, dal governatore del Veneto Luca Zaia: “I sanitari sono concentrati sul paziente e fanno l’impossibile per accompagnare con le cure e speriamo di uscire fuori da questa situazione”, ha detto alle tv locali. Carnielli è ricoverato a Treviso. La sua situazione è “delicata perché ci sono aspetti neurochirurgici e cardiochirurgici con politraumi: un trauma cranico importante e un trauma toracico”.

Come riporta FanPage, il giovane è stato riconosciuto dai piedi e da un particolare all’orecchio. Il gruppo sanguigno, poi, ha dato conferma. I genitori, si legge sulle pagine de L’Adige, hanno commentato: “L’abbiamo salutato, l’abbiamo accarezzato – racconta con commozione il padre – Davide è sedato e le condizioni sono stabili. I medici dicono che bisogna aspettare cinque o sei giorni”.