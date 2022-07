Nuovo appuntamento settimanale sul Nove con le interviste senza filtri di Peter Gomez nel salotto de “La Confessione”: venerdì 8 luglio alle 22:45 sarà la volta del giornalista e conduttore di Non è l’Arena Massimo Giletti, protagonista della prima intervista, e a seguire del vignettista e scrittore Vauro Senesi.

Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it Giletti ripercorrerà gli episodi salienti della sua carriera: dagli esordi in Rai all’approdo a La7, senza tralasciare i numerosi aneddoti della sua vita privata. Con Vauro,invece, si parlerà di satira politica, attraverso le molte collaborazioni del fumettista con i principali quotidiani e settimanali nazionali e internazionali.

‘La Confessione’ è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.