Pauroso incidente sulla A1, all’altezza di Parma, mercoledì 6 luglio. Una volante dei poliziotti era ferma in mezzo all’autostrada per deviare il traffico, in direzione a Milano, a causa di un incidente avvenuto poco prima e che aveva coinvolto un tir. A un certo punto, però, un automobilista non ha svoltato verso destra e ha proseguito la marcia, andandosi a schiantare contro la macchina della polizia. Come si vede nel video, gli agenti si sono messi in salvo pochi istanti prima dell’impatto.