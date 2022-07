“Bisogna intervenire sul precariato, sui giovani, basta tirocini e stage gratuiti, dobbiamo intervenire per i lavoratori poveri. Quando parliamo di salario minimo, la nostra proposta parte dall’aggancio con i contratti collettivi più rappresentativi, per sfuggire ai contratti pirata, con una soglia di salario minimo non inferiore a una data cifra, 9 euro”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte all’evento della Cgil, ‘Il Lavoro interroga’, a Roma. “Nel 2050 per il Censis – ha aggiunto – ci saranno 5,7 milioni di lavoratori poveri, bisogna intervenire ora”.