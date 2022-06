Le telecamere di sorveglianza montate su un strada di Cercola, in provincia di Napoli, hanno ripreso una donna mentre abbandonava una cane legandolo a un palo. Nelle filmato, condiviso dal consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli, si vede la donna avvicinarsi al palo e guardarsi intorno per accertarsi di non essere osservata. Dopo qualche secondo lega il cane al palo e scappa via mentre l’animale di agita e cerca di liberarsi. “Abbiamo denunciato alle Autorità anche questo episodio chiedendo l’individuazione di questa donna che dovrà rispondere delle sue azioni – ha commentato Borrelli – Bisogna prevedere pene più severe per creare un vero deterrente contro chi fa del male o abbandona gli animali dato che il fenomeno è sempre più diffuso.”