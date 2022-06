“Non ho sentito Grillo, mentre ho sentito Conte ieri e ci siamo scambiati dei messaggi. Non ho mai fatto le dichiarazioni che mi sono state attribuite sui 5 stelle, io non entro nei partiti. Mi è estraneo e non capisco il motivo di tirarmi dentro. Dicono che ci sono riscontri oggettivi, vediamoli…“. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa dopo il Cdm. Il riferimento è alle parole di Domenico De Masi, secondo cui Draghi avrebbe chiesto a Beppe Grillo di allontanare Giuseppe Conte dal M5s. “Credo che anche Grillo abbia smentito” la ricostruzione, ha aggiunto. “Non ne ho mai chiesto la rimozione. Messaggi scritti? Non li trovo, ho chiesto di vederli“.