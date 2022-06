I vigili del fuoco nella città meridionale di Mykolaiv, in Ucraina, hanno ripulito i detriti per cercare dispersi o persone intrappolate tra le macerie in un edificio residenziale di cinque piani colpito da un missile russo. Almeno cinque persone sono morte e cinque sono rimaste ferite. Durante l’operazione di soccorso sono rimasti feriti due operatori del Ses (Servizio di Emergenza Statale dell’Urcaina).