Alcune immagini girate dall’elicottero dei Vigili del fuoco durante l’intervento per spegnere il maxi incendio divampato a Roma nei pressi di un campo nomadi sull’Aurelia, in zona Massimina. Le fiamme del rogo si sono abbassate, ma sono ancora attive poiché vengono alimentate dal vento che ne favorisce la ripresa. Le squadre dei vigili del fuoco, che sono intervenute sul posto con diversi mezzi sorvolando l’area, si sono impegnate anche e soprattutto a protezione delle abitazioni. Al momento non si segnalano feriti, ma 15 persone sono rimaste intossicate dal fumo