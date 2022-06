Doppietta Ducati nel Gran Premio di Olanda di MotoGp, sul circuito di Assen. Pecco Bagnaia ha trionfato dominando la gara. Al secondo posto Marco Bezzecchi, al suo primo podio in MotoGp. Al termine della gara Bezzecchi, che fa parte del team di Valentino Rossi, ha celebrato il campione leggendario sventolando la bandiera numero 46. Primo grave errore della stagione per il campione del mondo di MotoGp, Fabio Quartararo, scivolato fuori pista con la sua Yamaha al quarto giro del Gran Premio d’Olanda, trascinando con sé anche l’Aprilia di Aleix Espargaro, con cui era in lotta per il secondo posto. Così, dopo soli cinque giri, è iniziato il dominio di Bagnaia.