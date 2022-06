Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto, nel pomeriggio di domenica, lungo il tratto pavese dell’autostrada A7 Milano-Genova, sulla carreggiata diretta al capoluogo ligure. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto coinvolte percorreva contromano l’autostrada. La dinamica è comunque in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Milano-Ovest Assago. Una delle vittime è il conducente dell’auto che viaggiava contromano. L’altra vittima sarebbe il conducente dell’auto che procedeva regolarmente nel senso di marcia, verso Sud, e che è stata centrata frontalmente.

I feriti (un uomo di 35 anni, una donna di 34 e un bambino di 4) sono madre, padre e figlio che viaggiavano su una terza auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 , che hanno accertato il decesso delle due vittime e hanno trasportato in ospedale i feriti. L’uomo di 35 anni è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. Mamma e figlio, meno gravi, sono stati invece trasportati in ambulanza in codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia. Il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è stato chiuso al traffico.