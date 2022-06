La Serie A 2022/2023 prende forma. A partire dalle 12 di venerdì 24 giugno è stato sorteggiato il calendario del prossimo campionato, che inizierà in anticipo rispetto agli altri anni per via del mondiale invernale in Qatar: prima giornata il 13-14 agosto. Come l’anno scorso il calendario è “asimmetrico“, cioè cambia l’ordine delle gare tra il girone d’andata e quello di ritorno: ad esempio il derby di Milano d’andata si giocherà alla quinta giornata (il 4 settembre), quello di ritorno alla 21esima (il 5 febbraio 2023).

Il derby d’Italia, Juve-Inter, si giocherà invece alla 13esima (6 novembre) e alla 27esima (19 marzo): nelle stesse giornate ci sarà anche la stracittadina tra Roma e Lazio. Il primo big match è Juve-Roma, alla terza giornata, insieme a Lazio-Inter. Lazio-Milan invece sarà all’ultima. Alla prima giornata il Milan campione d’Italia riceverà l’Udinese a San Siro, l’Inter andrà a Lecce a sfidare la neopromossa e la Juve affronterà in casa il Sassuolo. Alla quinta, accanto al derby di Milano, c’è Lazio-Napoli (ritorno il 5 marzo): i partenopei sfideranno invece la Roma il 23 ottobre e il 29 gennaio, l’Inter il 4 gennaio e il 21 maggio, la Juve il 15 gennaio e il 23 aprile.

PRIMA GIORNATA (13-14 agosto 2022)

Fiorentina-Cremonese

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

SECONDA GIORNATA (20-21 agosto 2022)

Atalanta-Milan

Bologna-Hellas Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

TERZA GIORNATA (27-28 agosto 2022)

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lecce-Empoli

Lazio-Inter

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

QUARTA GIORNATA (30-31 agosto 2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Hellas Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Udinese-Fiorentina

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

QUINTA GIORNATA (3-4 settembre 2022)

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

SESTA GIORNATA (10-11 settembre 2022)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

SETTIMA GIORNATA (17-18 settembre 2022)

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter