Mario Draghi stava parlando alla Camera, in vista del Consiglio europeo, quando a un certo punto Roberto Fico lo ha interrotto per richiamare Filippo Sensi. Il deputato del Pd, in segno di approvazione nei confronti del presidente del Consiglio, anziché applaudire stava battendo i pugni sul tavolo. Subito dopo il richiamo, Luigi Di Maio, seduto accanto a Draghi, ha commentato ironicamente: “Vabbè, dai”.