“È un vero e proprio mercato delle vacche che va fermato. Per questi parlamentari contano solo la poltrona, il mega stipendio e il desiderio di potere”. Era il 2017, Luigi Di Maio era un deputato del Movimento 5 stelle (al primo mandato) e in un video se la prendeva coi parlamentari definiti “voltagabbana“, cioè quelli che lasciavano un partito per entrare in un nuovo gruppo. “Su di noi – continua Di Maio – abbiamo applicato una regola chiara: chi cambia partito tradisce gli elettori, e quindi deve rimborsare il M5s”. Ieri Di Maio ha lasciato il Movimento, fondando un nuovo gruppo chiamato Insieme per il futuro.