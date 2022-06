Ci sono anche l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, il consigliere lombardo del Carroccio Massimiliano Bastoni e la consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Milano Chiara Valcepina tra i nuovi indagati nel fascicolo della procura milaese sulla presunta “lobby nera”, aperto lo scorso ottobre per finanziamento illecito e riciclaggio dopo l’indagine giornalistica di Fanpage su presunti fondi neri per la campagna elettorale di FdI alle amministrative dello scorso ottobre. Tutti e tre comparivano nella video-inchiesta: in particolare, Valcepina era la candidata al consiglio comunale – poi eletta – che avrebbe beneficiato dei finanziamenti “black” offerti dal giornalista in incognito e accettati dalla lobby.

Dalla richiesta di proroga delle indagini firmata dal pm Giovanni Polizzi, infatti, risulta che gli indagati sono otto: i nomi di Ciocca, Bastoni e Valcepina si aggiungono a quelli già noti, cioè Roberto Jonghi Lavarini, detto il “barone nero”, l’eurodeputato di FdI Carlo Fidanza, il commercialista Mauro Rotunno e Lali Panchulidze, presidente dell’Associazione culturale internazionale ecumenica cristiana Italia Georgia Eurasia. A quanto si è saputo, però, le indagini, dopo gli ultimi accertamenti necessari (da qui la richiesta di proseguire per mesi), potrebbero concludersi, almeno per alcune posizioni, con una richiesta di archiviazione.