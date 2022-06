Incidente sul lavoro alla Bracco Imaging di Cesano Maderno, in Brianza, nella notte tra 20 e il 21 giugno, intorno all’1.30. Sono due i dipendenti feriti, tra cui uno è gravissimo. Un uomo di 52 anni, infatti, ha riportato ustioni da iodio sul 90% del corpo, in particolare sulla testa, sul volto, sul collo, sulle braccia, sopra al torace, all’addome e sui genitali.

Il 52enne è stato trasportato con urgenza al centro specializzato dell’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente è ricoverato. L’altro uomo ha riportato ustioni sui piedi, sul collo e sulle braccia, ma solo sul 10% del corpo e si trova in codice giallo nello stesso ospedale. A renderlo noto il 118.

La Bracco Imaging specializzata nella produzione di principi farmaceutici attivi, utilizzati per produrre i mezzi di contrasto per Raggi-X e risonanza magnetica. La ricostruzione di quando accaduto ai due dipendenti dell’azienda, entrambi cinquantenni con esperienza, ricoverati in ospedale con ustioni da iodio, di cui uno molto grave, è ancora al vaglio degli inquirenti. Non è chiaro se il contatto con lo iodio sia avvenuto per un malfunzionamento di un macchinario o per errore umano.