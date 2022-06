Paura per il calciatore spagnolo del Lipsia e della nazionale iberica Dani Olmo. Il 24enne era a Valencia e stava uscendo da un negozio di parrucchiere quando due banditi lo hanno aggredito per rubargli un orologio da circa 30mila euro, mostrato anche in alcuni scatti social postati da Dani Olmo sul suo profilo. Venerdì scorso, secondo le ricostruzioni, i due malviventi hanno pedinato Dani Olmo per poi strappargli l’orologio quando si è presentata l’occasione. Il calciatore si trovava insieme al fratello che ha anche cercato di inseguire i rapinatori quando sono scappati raggiungendo un’auto guidata da un complice. Il fratello di Dani Olmo si è aggrappato all’auto venendo trascinato per qualche metro per poi cadere sull’asfalto: è rimasto ferito, ma in modo lieve. Dopo l’accaduto il calciatore e suo fratello hanno denunciato l’accaduto alla polizia.