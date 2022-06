Tanti apprezzamenti per Matteo Berrettini, non solo per la vittoria del Queen’s Club Championships, ma anche per la sua galanteria. Il tennista, infatti, subito dopo la vittoria del torneo britannico era stato fermato per le interviste di rito dall’ex tennista e telecronista sportiva della Bbc, la 66enne Sue Baker. Berrettini in diretta televisiva l’ha omaggiata dicendo, in un perfetto inglese: “So che questo sarà il tuo ultimo Queen e l’ultima volta da inviata a Wimbledon. Voglio congratularmi per la tua carriera e augurarti buona fortuna per il resto della tua bella vita. E congratulazioni”. Visibilmente emozionata la Baker che ha affermato di apprezzare le parole del tennista italiano, definendolo “un caro ragazzo”. Tanti gli apprezzamenti arrivati anche via social per il bel gesto del tennista italiano visto che le immagini della principale tv britannica sono state ovviamente condivise e hanno fatto il giro del mondo.