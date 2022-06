Fabio Quartararo ha vinto il Gp di Germania di MotoGp, secondo successo consecutivo per il francese, campione in carica e sempre più leader del mondiale. Sul podio sono saliti Johann Zarco (Ducati Pramac), secondo, e Jack Miller terzo con la Ducati ufficiale. Solo quarta l’Aprilia di Aleix Espargaro, che per la seconda settimana di fila deve rinunciare al podio, e quinto Luca Marini (Ducati Vr46). Disastro per la Ducati di Pecco Bagnaia caduto dopo quattro giri quando era in seconda posizione.

Quartararo ha dominato l’appuntamento del Sachsenring, soprattutto dopo l’uscita di scena di Bagnaia, e così facendo aumenta il proprio vantaggio in testa al Mondiale. La Yamaha non vinceva al Sachsenring dal 2009 con Valentino Rossi. Per Quartararo è 11esima vittoria in top-class, la 3a quest’anno.

A chiudere la top ten ci sono Jorge Martin, sesto, seguito da Brad Binder e da Fabio Di Giannantonio che raccoglie un ottavo posto precedendo la Ktm di Miguel Oliveira e Enea Bastianini del Team Gresini (decimo). Oltre a Bagnaia, da segnalare i ritiri di Pol Espargaro (Honda), Joan Mir (Suzuki) e soprattutto Maverick Vinales (Aprilia). Lo spagnolo stava portando avanti la migliore gara della stagione, quando, durante la lotta per il terzo posto, improvvisamente la ruota posteriore ha preso a oscillare per una probabile rottura dell’ammortizzatore posteriore.

LA CLASSIFICA PILOTI dopo 10 gare

1 Fabio Quartararo Yamaha 172 2 Aleix Espargaró Aprilia 138 3 Johann Zarco Ducati 111 4 Enea Bastianini Ducati 100 5 Brad Binder KTM 82 6 Francesco Bagnaia Ducati 81 7 Jack Miller Ducati 81 8 Alex Rins Suzuki 69 9 Joan Mir Ducati 69 10 Miguel Oliveira KTM 64 11 Jorge Martin Ducati 61 12 Marc Marquez Honda 60 13 Luca Marini Ducati 52 14 Maverick Viñales Aprilia 46 15 Pol Espargaró Honda 40 16 Takaaki Nakagami Honda 38 17 Marco Bezzecchi Ducati 35 18 Alex Marquez Honda 26 19 Franco Morbidelli Yamaha 25 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 16 21 Darryn Binder Yamaha 10 22 Andrea Dovizioso Yamaha 10 23 Remy Gardner KTM 8 24 Raul Fernandez KTM 1 25 Stefan Bradl Honda 0 26 Michele Pirro Ducati 0 27 Lorenzo Savadori Aprilia 0

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Fabio Quartararo Fra/Yamaha in 41’12″816 (media di 160.3 km/h)

2. Johann Zarco Fra/Ducati + 4″939

3. Jack Miller Aus/Ducati + 8″372

4. Aleix Espargaro Spa/Aprilia + 9″113

5. Luca Marini Ita/Ducati + 11″679

6. Jorge Martin Spa/Ducati + 13″164

7. Brad Binder Rsa/Ktm + 15″405

8. Fabio Di Giannantonio Ita/Ducati + 15″851

9. Miguel Oliveira Por/Ktm + 19″740

10. Enea Bastianini Ita/Ducati + 21″611