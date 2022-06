“Dividere il centro-destra ai ballottaggi è sbagliato. Io oggi sarò a Carrara piuttosto che a Lucca, a Sesto, a Monza, e sto lavorando per un centro-destra unito; perché il voto di domenica scorsa ci dice che il centro-destra vince. Io avrei fatto l’apparentamento con Tosi, con Forza Italia, con il dentro-destra, e qualcuno se per logiche, rivalità o antipatie personali ha fatto una scelta diversa, secondo me ha sbagliato”. Le parole di Matteo Salvini, giunto a Sesto San Giovanni per appoggiare il sindaco Roberto Di Stefano per il ballottaggio del 26 giugno.