Nella diatriba tutta interna la M5S è entrata anche la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde: “ Se stiamo per cacciare Di Maio? Parlando in una certa modalità ci sta ponendo fuori dal Movimento”, ha dichiarato. “Abbiamo organi interni in cui dibattere. Io vorrei uscire dalla contrapposizione Conte-Di Maio. Esiste un Movimento che ha votato suo leader politico con il 94% delle preferenze”.