“Sto vedendo cattiverie e un po’ di odio dopo aver posto temi coma la politica estera, ma io rispondo sempre con il lavoro e il sorriso. Questa è una deriva preoccupante per il Movimento 5 Stelle, in cui è in corso una radicalizzazione politica e guarda indietro. E io conosco bene quei tempi. La lista della spesa ce l’hanno tutti i partiti, riempire il carrello è più complesso. Oggi bisogna trovare soluzioni a problemi complessi”, le parole del ministro Di Maio al 1° Blue Forum Italia Network.